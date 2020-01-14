"Кулаком и головой в лицо": подробности драки с участием экс-полковника Захарченко

Пострадавшему оказана помощь

В мордовской исправительной колонии произошла драка между двумя заключенными, один из которых – экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко. Об этом сообщили в УФСИН России по Республике Мордовия.

В ведомстве добавили, что конфликт произошел "на почве личных неприязненных отношений". "В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо", - отметили во ФСИН.

Противоправные действия были оперативно пресечены, пострадавшему оказана помощь. Сейчас по факту инцидента проводится проверка, говорится в сообщении ФСИН, которое есть в распоряжении ТВЦ.Ru.

В июне этого года Пресненский суд Москвы огласил приговор бывшему полковнику, который проходит по громкому делу о коррупции. Захарченко был признан виновным в получении взятки и воспрепятствовании правосудию и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

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