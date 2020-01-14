В Минобороны назвали главный итог переговоров по Ливии

Межливийские консультации будут продолжены

Главным итогом прошедших в Москве переговоров по Ливии стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон на бессрочное прекращение боевых действий. Об этом заявили во вторник в Министерстве обороны России.

Но добиться заключения соглашения, определяющего условия и гарантии режима перемирия, не удалось. Если глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж документ подписал, то его противник - командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар - этого не сделал. Он сослался на необходимость консультаций с лидерами поддерживающих его племён, передает "ТВ Центр".

В Министерстве обороны России заявили, что межливийские консультации будут продолжены. Это подтвердил и глава МИД Сергей Лавров. Сегодня он с визитом в Шри-Ланке. Отвечая там на вопросы журналистов, Лавров отметил, что ситуация в Ливии намного сложнее и хуже, чем даже в Сирии.

"Ливийская государственность была разбомблена НАТОвцами в 2011 году, и последствия этой авантюры - преступной, противозаконной авантюры - все мы пожинаем до сих пор, и прежде всего, конечно, ливийский народ. Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы; усилия, которые предпринимают соседи Ливии - Алжир, Египет, а также Объединённые Арабские Эмираты, Турция, Катар, Российская Федерация - мы хотим сложить воедино, чтобы все мы действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путём", - сказал Лавров.

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