Счетная палата объявила благодарность Сергею Собянину

Палата отмечает 25-летие со дня создания

За 25 лет Палата серьезно преобразовалась. Если раньше это одна была из структур финансового контроля, то сейчас - главный орган внешнего государственного аудита. Сегодня ведомство не только проверяет, как расходуются бюджетные деньги, но и анализирует бюджет страны, дает свое заключение по ключевым законопроектам и поправкам к ним. За четверть века проведено более 10 тысяч проверок. Финансовых нарушений выявлено почти на 10 триллионов рублей.

В приоритетах этого года - контроль за ходом и реализацией национальных проектов. Так же проверят крупные госкомпании и предприятия с госучастием: Росавтодор, Роскосмос, Ростатом, РЖД и другие. Шагая в ногу со временем, главный аудитор страны взял курс на цифровизацию.

"Мы запустили портал-агрегатор "Госрасходы", который позволяет гражданину точно понимать, на что идут его налоги. В несколько кликов можно перейти к любому контракту по госзакупкам", - сообщил председатель Счетной Палаты Российской Федерации Алексей Кудрин.

Москва наиболее активно переводит всю свою инфраструктуру на цифровые рельсы. В столице большинство государственных и муниципальных услуг уже давно можно получить в электронном виде. Поэтому, поздравляя Счетную Палату с юбилеем, мэр российской столицы первым делом отметил стремление ведомства к максимальной цифровизации.

"Я вот проходил по коридорам счетной Палаты, там висит вывеска "И.И.Петров", наверное, Иван Иванович Петров. Я подумал, что через какое-то время слово "Петров" будет убрано, останется "ИИ" — искусственный интеллект, на одном кабинете. И этот искусственный интеллект Счетной Палаты будет проверять искусственный министерства финансов. Вся проверка будет проводиться в течение одной сотой секунды. А по результатам проверки, наверное, будут выдаваться уже соответствующим министерствам и ведомствам соответствующие награды, потому что для чего еще там министры будут существовать - все за них будут делать соответствующие технологии!" – пошутил Собянин.

Впрочем, есть, по мнению Сергея Собянина, сферы, где одной электроникой и сухими цифрами не обойтись, нужен персональный и человеческий подход. Как, например, просчитать и оценить последствия и, особенно, социальные, тех или иных бюджетных расходов.

"Например, как оценить расходы на новогоднюю Москву. Нужно сказать, что в этом году количество туристов в Москве перевалило за 25 миллионов. Доля экономики туризма перевалила триллион рублей. Поступления в бюджет в прошедшем году составили 147 миллиардов рублей. Поэтому, можно, конечно, в этом измерить. Но на самом деле, как измерить улыбки и хорошее настроение людей, которые приходят на праздник или Новый Год, на наши улицы. Миллионы людей, которые приезжают из регионов или из других стран. Это сложная такая арифметика", - заметил мэр Москвы.

По случаю юбилея сотрудники Счетной Палаты получили государственные награды Совета Федерации и Государственной Думы. А мэр Москвы удостоился благодарности и диплома за вклад в подготовку и проведение 23-го международного конгресса высших органов аудита.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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