ВКС провели первые стрельбы из новейшего комплекса С-350 "Витязь"

Первый ЗРК скоро разместят в Ленинградской области

Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые отстрелялся на полигоне в Астраханской области. Боевые расчеты также отработали обнаружение и условное уничтожение воздушных целей, которые имитировали истребители МиГ-29СМТ, сообщили в Минобороны.

"Специалисты зенитных ракетных войск провели на полигоне в Астраханской области начальные стрельбы комплекса", - заявили в ведомстве. Когда именно были проведены испытания, военные не уточняют. Однако уже известно, что первый ЗРК С-350 в ближайшее время прибудет в пункт постоянной дислокации в Ленинградской области.

В Воздушно-космических войсках России отмечают, что поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза. Максимальный радиус поражения целей системой - 60 км, максимальная высота - 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка вооружена 12 зенитными ракетами.

По данным военного ведомства, в 2020 году в ВКС также должны быть поставлены четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". На подходе и шесть дивизионных комплектов комплекса "Панцирь-С", передает ТАСС.

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