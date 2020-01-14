"Никакой магии": немцы признали успехи России во внешней политике

В действиях Москвы – лишь холодный расчет

Москва стала центром ближневосточной кризисной дипломатии. Успехов во внешней политике на Ближнем Востоке, сопоставимых с российскими, не способно добиться никакое другое государство, - уверены авторы статьи, опубликованной немецким изданием Deutschlandfunk.

Именно Россия создает на Ближнем Востоке условия, из которых исходят уже другие государства – в том числе и Германия. Действия Москвы приносят плоды, и успешная фаза российской внешней политики продлится еще долго, уверен эксперт.

"Президент России Владимир Путин съездил в Дамаск и Стамбул, поддерживает хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, переговорил по телефону с Римом и Парижем, а в Москве глава правительства Ливии и его главный противник приняли участие в переговорах о заключении перемирия", — отмечает издание.

Причина подобного успеха, убеждены авторы, кроется в том, что Россия заполняет вакуум власти в регионе. Это позволяет ей без больших затрат добиться укрепления собственного влияния. Москва исходит в своих действиях из холодного расчета и не занимается политической магией, заключает издание.

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