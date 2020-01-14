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Полиция вычислила заваливших британскую деревню деньгами благотворителей

18:18
  • вторник
  • 14 января 2020

Жителям Блэкхолл-Колльери подбрасывали крупные суммы

Полиция британского графства Дарем, наконец, разрешила загадку, мучавшую жителей деревни Блэкхолл-Колльери в течение 5 лет. Детективы установили тайных благотворителей, которые с 2014 года оставляли на видных местах крупные суммы денег.
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12 пачек с 20-фунтовыми купюрами нашли за это время жители деревни. Обычно сумма не превышала 2 тысяч. Всего же за это время полиция насчитала 26 фунтов стерлингов, которые законопослушные блэкхоллцы сдавали в участок, пишет The Guardian.

Местные детективы провели большую работу. Они опросили сотрудников местного банка и почтового отделения, сняли отпечатки пальцев с банкнот. Но вычислить тех, кто оставлял деньги, так и не смогли.

После того, как в ноябре 2019 года история получила огласку, благотворители не выдержали и связались с полицейскими. Злоумышленников, терроризировавших добропорядочных британцев, оказалось двое. По их словам, некоторое время назад у них появились деньги и они захотели ими поделиться. Пачки всегда оставляли на виду, и ждали неподалеку, чтобы убедиться, что деньги найдут и заберут.

Детектив Джон Форстер уточнил, что деньги, которые жители деревни приносили в полицию, всегда возвращали тем, кто их нашел. Он сообщил также, что благотворители пошли на чистосердечное признание с одним условием – их имен раскрывать полиция не будет.

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