Известного режиссера задержали по обвинению в сексуальных домогательствах

Дело было на съемках фильма в 2002 году

Сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетней – по такому обвинению задержан во Франции 14 января режиссер Кристоф Ружжиа. Заявить о неподобающем поведении работника искусства на съемках фильма "Дьяволы" решила актриса Адель Энель.

Картина "Дьяволы" снималась в 2002 году. Адель исполняла в ней одну из главных ролей, на тот момент ей было 12 лет. О домогательствах со стороны Ружжиа актриса рассказала французским СМИ в ноябре прошлого года, после чего прокуратура начала расследование.

Кристоф Ружжиа занимает пост сопредеседателя Общества кинорежиссеров Франции. Он известен по фильмам "Ребенок из Чаабы" 1998 года и "В смятении", снятом в 2011-м, передает Reuters.

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