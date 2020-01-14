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Известного режиссера задержали по обвинению в сексуальных домогательствах

18:54
  • вторник
  • 14 января 2020

Дело было на съемках фильма в 2002 году

Сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетней – по такому обвинению задержан во Франции 14 января режиссер Кристоф Ружжиа. Заявить о неподобающем поведении работника искусства на съемках фильма "Дьяволы" решила актриса Адель Энель.
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Картина "Дьяволы" снималась в 2002 году. Адель исполняла в ней одну из главных ролей, на тот момент ей было 12 лет. О домогательствах со стороны Ружжиа актриса рассказала французским СМИ в ноябре прошлого года, после чего прокуратура начала расследование.

Кристоф Ружжиа занимает пост сопредеседателя Общества кинорежиссеров Франции. Он известен по фильмам "Ребенок из Чаабы" 1998 года и "В смятении", снятом в 2011-м, передает Reuters.

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Кадр из фильма "Дьяволы". Режиссер Кристоф Ружжиа, 2002 год
Кадр из фильма "Дьяволы". Режиссер Кристоф Ружжиа, 2002 год
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