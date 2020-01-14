СКР проверит дом-"айсберг" в Иркутске

Люди вынуждены жить в аварийном доме

В Иркутске Следственный комитет начал проверку после того, как местные СМИ рассказали о бедственном положении нескольких семей, которые вынуждены жить в аварийном доме при отсутствии элементарных удобств. Очертания типовой пятиэтажки сейчас едва угадываются под толстым снежным панцирем. Он образовался из-за прорыва труб, но это далеко не единственная коммунальная проблема, которую самостоятельно приходится решать жильцам. Наладить быт людей мешают и бюрократические преграды.

Если б не окна с надписями SOS, этот дом вполне мог бы сойти за пятиэтажный айсберг. Отличная декорация для фантастического фильма "Обморожение", передает "ТВ Центр". И сценарий уже готов, причем основанный на реальных событиях. О том, как жили здесь семьи военнослужащих и работников Иркутского высшего военного авиационного училища. Всего-то 10 лет назад - спокойно получали прописку, рожали детей, своими силами делали ремонт. Но училище расформировали, общежитие тоже официально перестало существовать. А люди остались.

Пять семей - в нечеловеческих условиях. У людей просто нет возможности арендовать другое жилье. Приходится мириться с тем, что из подвала постоянно течет горячая и холодная вода, трубы разорваны, на этажах - грибок, наледь и снежные заносы одновременно.

Недавно приезжали сотрудники органов опеки. Им кто-то сообщил, что в этом доме живут бомжи. Сигнал не подтвердился, в органах успокоились. А чего волноваться? Дети сытые, аккуратно одетые, учатся хорошо. С развлечениями - вообще никаких проблем. В одном доме, да еще и бесплатно - сауна, каток, сталактиты со сталагмитами. Прямо-таки подарок от городской администрации. Жильцы настолько законопослушные, что даже чинят всё за свой счет.

После скандала, разразившегося в соцсетях и в прессе, иркутские власти решили-таки сесть с людьми за стол переговоров. Рядом с маленькой, но не сдающейся группой жильцов - руководители департаментов и представители силовых структур. С удивлением констатируют, что эти морозоустойчивые люди вроде есть, а по документам их не существует.

Вскоре выяснилось, что власть имущие тоже не всесильны. Да, здание общежития принадлежит муниципалитету. Но этого мало. Администрация Иркутска обещает помочь составить исковое заявление. Подтвердить право проживания в доме-айсберге сейчас можно только в суде. И, лишь получив это самое подтверждение, надеяться на переезд.

А вот на предложение переехать во временное жильё из маневренного фонда, люди реагируют с опаской. Вдруг опять обманут и через месяц выселят? Похоже, на данный момент размер катастрофы кроме них понимают лишь в Следственном комитете. Уже началась проверка по признакам состава преступления по статье "Халатность".

Пока суд да дело, жильцы ледяного дома горько шутят. Единственный, кому за годы мытарств не написали письмо, так это Дед Мороз. К тому же, дедушке для ответа тоже нужен адрес с регистрацией.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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