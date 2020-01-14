Киев обязали расследовать разграбление Украины Обамой в сговоре с Порошенко

Упоминается и факт захвата государственной власти

Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали расследовать факты захвата государственной власти в Украине, а также разграбление средств госбюджета и международной финансовой помощи. Фигуранты дела - представители администрации президента США Обамы, которые действовали в сговоре с лидером Незалежной Петром Порошенко.

Решение принял Высший антикоррупционный суд Украины. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин назвал определение суда, опубликованное им в Facebook, "беспрецедентным по своему историческому значению".

Как пишет Кузьмин, теперь детективам НАБУ предстоит выяснить - кто и с какой целью в 2014 году захватил власть на Украине. Кроме того, требуется установить, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 миллиардов долларов США, о которых упоминал личный адвокат Трампа Джулиани.

Депутат Рады напомнил, что Джулиани обвинил Барака Обаму и Петра Порошенко в сговоре с целью захвата власти в Украине. Он также утверждал, что украденные в Незалежной деньги члены "группировки" делили: 30% получал Порошенко, остальные 70% делили Хиллари Клинтон и Джо Байден.

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