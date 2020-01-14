США расширили санкции против КНДР

Минфин США сообщил об ограничительных мерах

Вашингтон ввел новые санкции в отношении Северной Кореи. Ограничительным мерам подверглась компания Namgang Trading Corporation из КНДР, которая занималась "отправкой нелегальной рабочей силы за рубеж".

"Правительство Северной Кореи продолжает использовать незаконный вывоз северокорейской рабочей силы для получения доходов за рубежом в нарушение санкций Организации Объединенных Наций", — говорится в документе, который цитирует "Известия".

Ранее Северная Корея разочаровалась в ядерных переговорах с США. Очередной раунд переговоров на высшем уровне КНДР-США во вьетнамском Ханое, где обсуждалось ядерное разоружение, был досрочно прерван по инициативе американской стороны.

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