РЖД ужесточит наказание курящим и пьющим пассажирам

Штрафы за нарушения существенно увеличатся

Штрафы за административные правонарушения в поездах надо увеличить вдвое. По мнению замгендиректора компании Дмитрия Пегова, такая мера будет способствовать повышению уровня безопасности на железных дорогах.

"Предлагаемые изменения в Кодекс об административном правонарушении. Двукратное увеличение штрафа за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции, появление в состоянии опьянения - с 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей", - отмечается в презентации, с которой Пегов выступил на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Запрет на курение в общественных местах в России ввели в 2013 году. Однако, как напоминают "Известия", в декабре появилось предложение создать в поездах дальнего следования зоны для курения. Ранее в Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты. Позже президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание мест для курения на территории воздушных гаваней.

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