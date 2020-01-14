Билли Айлиш споет песню "агенту 007"

Автор композиции – сама певица

Заглавную песню к новому фильму франшизы об агенте 007 запишет популярная певица Билли Айлиш. Как отмечается на официальной странице ленты "Не время умирать" в Instagram, артистка станет самой молодой исполнительницей, спевшей в картине о Джеймсе Бонде.

"Билли Айлиш сочинила песню со своим братом Финнеасом, и станет самым молодым в истории музыкантом, который запишет заглавную песню для ленты о Джеймсе Бонде", - сказано в комментарии.

Фанаты певицы предполагают, что Айлиш сделала первый шаг к своему "Оскару". Вожделенная статуэтка уже не раз доставалась авторам и исполнителям композиций в фильмах о Джеймсе Бонде. Достаточно вспомнить Адель, спевшую для "007: Координаты Скайфолл" или Джимми Нейпса и Сэма Смита с саундтреком к "007: Спектр".

Поделилась приятной новостью в Instagram и сама певица. Билли Айлиш разместила на своей странице логотип "007" с подписью: "Я пою заглавную песню в "Не время умирать".

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