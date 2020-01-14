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Послание президента Путина услышат на Эльбрусе

21:06
  • вторник
  • 14 января 2020

Экран установлен на высоте 3 тысячи метров

Специальный экран установлен на Эльбрусе, на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря. На нем будет транслироваться послание президента России Федеральному собранию, которое Владимир Путин огласит 15 января.
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"В Кабардино-Балкарии благодаря содействию властей республики экран для трансляции послания президента России Федеральному собранию установлен на склоне Эльбруса. Самая высокая точка для просмотра послания Путина расположена на станции "Гара-Баши" на высоте 3847 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ.

Ширина экрана – 4,5, а высота – почти 3 метра. В пресс-службе уточнили, что он будет хорошо виден лыжникам, которые с этой точки начинают спуск по горнолыжным трассам.

Президент России огласит послание к Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж" в 12 часов. Владимир Путин расскажет о приоритетах во внутренней и внешней политике страны на ближайшие годы, передает РИА Новости.

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