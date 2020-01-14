МИД призвал "евротройку" не нагнетать ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

В Москве не видят причин для запуска механизма по разрешению споров по атомной сделке с Тегераном

В МИД России во вторник прокомментировали запуск механизма разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В ведомстве не видят для этого шага никаких оснований. "Не исключаем, что непродуманные действия "евротройки" приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления "ядерной сделки" в изначально согласованные рамки, к чему "евротройка" якобы стремится", - указали в МИД России.

Там добавили, что решения Тегерана о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД носят ответный характер и, прежде всего, являются реакцией на грубые нарушения договоренностей и резолюции Совбеза ООН со стороны Вашингтона. "При этом иранская ядерная программа остаётся под постоянным, беспрецедентным по масштабам и глубине проверки контролем МАГАТЭ", - добавили в МИД.

В Москве призывают "евротройку" не нагнетать ситуацию и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы "ядерной сделки".

11 января министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана необходимо защищать.

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