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Недовольный зарплатой украинский министр выписал себе огромную премию

21:36
  • вторник
  • 14 января 2020

Чиновник поощрил себя годовым окладом

Премию в размере годового оклада выписал себе министр юстиции Украины. Таким образом Денис Малюська решил проблему маленькой, по его понятиям, зарплаты, на которую он жаловался в конце прошлого года.
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Малюська возглавил Минюст Незалежной в августе прошлого года. За период работы с октября по декабрь министр получил премии на общую сумму 190,4 тысячи гривен – это почти 8 тысяч долларов.

"Учитывая, что должностной оклад министра юстиции составляет 16 тысяч гривен (667 долларов), Малюська начислил себе премий в 11,9 раз больше оклада", - комментирует ситуацию агентство "Украинские новости". В итоге заработная плата Малюськи в декабре после вычетов всех налогов составила 182,22 тысячи гривен – или около 7,6 тысячи долларов.

Многие украинские министры, до назначения в правительство с приходом к власти Зеленского, работали в частном секторе. Они неоднократно жаловались на низкую зарплату, на которую, по их словам, невозможно содержать семьи. Денис Малюська ранее заявлял, что может подать по этой причине в отставку.

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