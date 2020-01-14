Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Испании (видео)

Пламя пожара видно за несколько километров

За несколько километров видно пламя пожара, вспыхнувшего после взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона. Местным жителям рекомендовано не выходить из домов, плотно закрыть окна и двери.

"Тревога из-за взрыва и пожара на предприятии на южном полигоне Таррагоны. В настоящее время неизвестно, есть ли раненые", - сообщила служба гражданской обороны в Twitter.

Кадры пожара распространяются в социальных сетях и в местных СМИ. На место направлены несколько пожарных расчетов. Некоторые местные СМИ уже сообщают о пострадавших в результате аварии на предприятии.

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