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Ракетный удар нанесен по американской базе в Ираке

22:25
  • вторник
  • 14 января 2020

Атака была интенсивной

Ракетный удар нанесен по базе Эт-Таджи в Ираке. На этом военном объекте дислоцированы американские военные, сообщает телеканал Al-Hadath. База расположена к северу от Багдада.
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По данным СМИ, атака была достаточно интенсивной. На территории базы взорвались, как минимум, две ракеты. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

12 января иракская авиабаза Балад в провинции Салах-эд-Дин, где дислоцированы американские военнослужащие, также подверглась ракетному удару.

Ситуация обострилась после убийства американцами 3 января генерала Касема Сулеймани. В ответ 8 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

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