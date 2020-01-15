Почему провалились переговоры по Ливии в Москве

Эксперт пояснил отказ Ливийской национальной армии от перемирия

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги переговоров по Ливии в Москве. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО.

"Халифа Хафтар (командующий Ливийской национальной армией) не подписал соглашение о постоянном перемирии, потому что, он сказал, сначала нужно разоружить исламистские отряды, которые приходят на помощь Триполи. И тут снова сложности…", - сказал эксперт. Он отметил, что без России дело по налаживанию конфликта в Ливии не пойдет. Полный комментарий смотрите в видео.

Ранее в Москве состоялась межливийская встреча, где обсуждались условия прекращения огня. Участники обсуждали условия деэскалации в регионе, однако итоговый документ о перемирии не подписал Хафтар.

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