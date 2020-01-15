"Баяном по сусалам": драка Кадышевой и Бабкиной оказалась выдумкой

Представители двух певиц опровергли слухи о потасовке на "Голубом огоньке"

Баяном по сусалам. Так выглядела драка двух певиц, известных всей стране. Эта песня разлилась по интернету – о том, как подрались две Надежды. Кадышева и Бабкина.

Некий шоумен с лучезарной фамилией начал цитировать мемуары, якобы принадлежащие певице Надежде Кадышевой и выглядело это так: "Ну, как дралась — вмазала пару раз… баяном по сусалам и пошла на сцену".

Мемуары Кадышевой, исполняющей народные эстрадные песни, якобы называются "Рок-н-ролл - это я", и все это произошло на съемках новогоднего телешоу. Шоумен поймал свою минуту славы – Сеть бурно принялась обсуждать эстрадный скандал.

- Какая драка без баяна? Как иначе культуру до массы донести? А тут вмазал баяном по сусалам и всем все сразу понятно. - Обе красивые и талантливые девчонки, что им делить? Хоть я не большой любитель народной песни, но обеих люблю и слушаю с удовольствием! Не ссорьтесь.

Шум был такой, что пресс-службам двух певиц пришлось опровергать эту сплетню. Там сказали, что певицы Надежда Бабкина и Надежда Кадышева не могут позволить резких выражений в адрес друг друга, а сообщения о том, что они однажды подрались на "Голубом огоньке" являются фейком.

Да и мемуаров, приписанных Кадышевой, просто не существует. В действительности все не так, как на самом деле.

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