В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме

Обрушились потолок и стена в одной из квартир

В Уфе три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме, передает "ТВ Центр". Хлопок в двухэтажном здании произошел около пяти утра. Обрушились потолок и стена в одной из квартир, взрывной волной выбило стекла.

Как сообщили в региональном МЧС, 28 жильцов успели выйти из аварийного дома самостоятельно еще до приезда спасателей. Сейчас проводится разбор разрушенных конструкций.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться люди. К работам привлечены 70 человек личного состава и 17 единиц техники. Среди возможных причин произошедшего рассматриваются неисправность газового оборудования и нарушение техники безопасности.

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