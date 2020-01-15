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В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме

07:53
  • среда
  • 15 января 2020

Обрушились потолок и стена в одной из квартир

В Уфе три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме, передает "ТВ Центр". Хлопок в двухэтажном здании произошел около пяти утра.  Обрушились потолок и стена в одной из квартир, взрывной волной выбило стекла.

Как сообщили в региональном МЧС, 28 жильцов  успели  выйти из аварийного дома самостоятельно еще до приезда спасателей. Сейчас проводится разбор разрушенных конструкций.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться люди. К работам привлечены 70 человек личного состава и 17 единиц техники.  Среди возможных причин произошедшего  рассматриваются неисправность газового оборудования и нарушение техники безопасности.

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