Противники Трампа воспользовались кризисом на Ближнем Востоке

Демократы направят в Сенат обвинительное заключение по импичменту

Трое иракских военнослужащих получили ранения в результате обстрела базы Эт-Таджи под Багдадом. Там размещены американские военные, среди них пострадавших нет. По данным местных СМИ, огонь вёлся из реактивных систем залпового огня.

Это уже вторая атака на данный объект с начала января после ракетного удара американцев по лагерю шиитских формирований в Ираке. Парламент страны проголосовал за вывод иностранного контингента со своей территории. Как сообщила газета Wall Street Journal, в ответ Вашингтон собирается сократить военную помощь Багдаду.

Кризисом на Ближнем Востоке, спровоцированным Белым Домом, пользуются противники Трампа, передает "ТВ Центр". Демократы намерены направить в Сенат обвинительное заключение, выдвинутое в рамках процесса импичмента. В том числе и новый пакет, подготовленный спецкомитетом по разведке. К главе этой структуры Адаму Шиффу у Трампа немало претензий. И сейчас президент не поскупился на эпитеты, Шиффа он назвал "Махинатором", а спикера Палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси - именно она возглавила кампанию по процедуре импичмента – "Неврастеничкой".

"Плакса Чак Шумер сказал, что американский народ хочет провести справедливый процесс в Сенате. Это правда, но почему Неврастеничка Нэнси и Коррумпированный политикан Адам "Махинатор" Шифф не провели справедливый процесс в Палате Представителей? Это были самые предвзятые и несправедливые слушания в истории Конгресса!" - написал он.

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