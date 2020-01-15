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Беженцы массово возвращаются в сирийский Дейр-эз-Зор

09:38
  • среда
  • 15 января 2020

Это произошло после установки переправы через Евфрат

Мирные жители возвращаются в сирийский Дейр-эз-Зор. Город в течение трех с половиной лет находился под контролем террористов. А в результате неизбирательных авиаударов так называемой международной коалиции во главе с США были разрушены практически все здания. В первую очередь после освобождения от боевиков занялись восстановлением моста через Евфрат. Понтонную переправу построили российские инженеры.
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Мост, построенный еще французскими инженерами почти сто лет назад, до войны был визитной карточкой Дейр-эз-Зора. Когда город начали захватывать террористы, это был единственный путь к спасению для мирных жителей. Фуад с семьей был одним из последних, кому удалось благополучно перейти на другую сторону реки. Боевики начали обстреливать старинную конструкцию из пушек. А когда захватили район, несколько пролетов взорвали. Фуад до сих не может себе простить, что в этой суете не успел помочь выбраться родному брату.

Судя по надписям, которые оставили боевики в квартире Фуада, они приезжали в Сирию из самых разных стран. "Эта квартира - последнее место, где жили террористы и их руководство", - рассказал Фуад.

Понимая, что город не удержать и придется уйти, боевики минировали дома. Почти год саперам пришлось снимать фугасы. В кварталах и на окраинах до сих пор остаются танки и самодельные машины, которые должны были выполнять роль смертельных ловушек.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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