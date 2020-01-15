Беженцы массово возвращаются в сирийский Дейр-эз-Зор

Это произошло после установки переправы через Евфрат

Мирные жители возвращаются в сирийский Дейр-эз-Зор. Город в течение трех с половиной лет находился под контролем террористов. А в результате неизбирательных авиаударов так называемой международной коалиции во главе с США были разрушены практически все здания. В первую очередь после освобождения от боевиков занялись восстановлением моста через Евфрат. Понтонную переправу построили российские инженеры.

Мост, построенный еще французскими инженерами почти сто лет назад, до войны был визитной карточкой Дейр-эз-Зора. Когда город начали захватывать террористы, это был единственный путь к спасению для мирных жителей. Фуад с семьей был одним из последних, кому удалось благополучно перейти на другую сторону реки. Боевики начали обстреливать старинную конструкцию из пушек. А когда захватили район, несколько пролетов взорвали. Фуад до сих не может себе простить, что в этой суете не успел помочь выбраться родному брату.

Судя по надписям, которые оставили боевики в квартире Фуада, они приезжали в Сирию из самых разных стран. "Эта квартира - последнее место, где жили террористы и их руководство", - рассказал Фуад.

Понимая, что город не удержать и придется уйти, боевики минировали дома. Почти год саперам пришлось снимать фугасы. В кварталах и на окраинах до сих пор остаются танки и самодельные машины, которые должны были выполнять роль смертельных ловушек.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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