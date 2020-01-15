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Отмечающий 75-летие Максим Дунаевский показал семейную реликвию

09:56
  • среда
  • 15 января 2020

Юбилей празднует композитор, песни которого наизусть знают миллионы зрителей

В среду юбилей отмечает один из самых любимых в нашей стране и далеко за ее пределами композиторов. Максиму Дунаевскому - 75.  Его песни из фильмов "Карнавал", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Мэри Поппинс, до свидания!" знают наизусть миллионы зрителей. А слышать, как люди их напевают, по словам композитора, и есть истинное счастье.

Редкий момент! Вот так - застать маэстро дома и услышать в его исполнении знаменитый "Ветер перемен" - практически невозможно. Он неуловим! Каждый день расписан. Встречи, концерты, совещания.

"Я не знаю, куда деться от дел, от востребованности, которой у меня не было ни в каком возрасте! Наверное, это хорошо. Наверное, это жизнь", - сказал композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

Сын балерины и известнейшего советского композитора - он уже лет в десять знал, что будет сочинять музыку. Тогда же и написал две первые пьесы для фортепиано.

"На память дорогой мамочке о первых произведениях сына - в день ее рождения", - показал он семейную реликвию (см. видео).

Он, конечно, собирался стать академическим композитором. Но еще в восемнадцать лет попал в студенческий театр МГУ. И начал писать музыку для него. Там родились его первые мюзиклы. А потом в жизни Максима Дунаевского появилось кино.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.   

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