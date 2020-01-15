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Александру Серову выстрелили в ногу возле подмосковного кафе

08:57
  • среда
  • 15 января 2020

Он находится под присмотром медиков

68-летний певец Александр Серов получил травму в результате конфликта у подмосковного кафе. Инцидент произошел еще в конце прошлого года, но известно о нем стало только сейчас. 
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Народный артист России отдыхал вместе с друзьями. "Там началась потасовка - вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался [травматический] пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!" - цитирует Серова "СтарХит".  

Артиста доставили в институт хирургии им. Вишневского, где из его ноги извлекли пулю. Сейчас здоровью Серова ничто не угрожает. "Правда, теперь я прихрамываю. Но думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков", - сказал он, добавив, что время от времени ездит на консультации к врачу. 

По словам Александра Серова, он не собирается обращаться в суд. Участники потасовки сбежали с места происшествия. Музыкант предположил, что туда даже не приезжала полиция

Недавно Серов признавался, что 2019 год стал для него неудачным. По словам звезды, несколько женщин пытались нажиться на его имени. Две из них утверждали, будто родили от него детей. Экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк обвиняла Серова в рукоприкладстве. К тому же у музыканта испортились отношения с дочерью Мишель. "Она меня не понимает, не слышит", - жаловался Серов.

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