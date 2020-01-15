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Американский самолет сбросил топливо на начальную школу

08:53
  • среда
  • 15 января 2020

Пострадали 60 человек

Cамолет авиакомпании Delta сбросил топливо на начальную школу Park Avenue в пригороде Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

За медицинской помощью обратились по меньшей мере 60 человек, среди них – и дети, и взрослые. У пострадавших проблемы с дыханием и небольшое раздражение кожи.

Сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета. Лайнер вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса в Шанхай, но через несколько минут возникли проблемы с двигателем. Чтобы не превысить максимально допустимую посадочную массу, экипаж принял решение о немедленном сбросе топлива. Поскольку самолет еще не успел набрать достаточную высоту, топливо не успело рассеяться в воздухе и попало на территорию школы.

Авиационные власти США выясняют, почему пилот не увел в самолет в сторону и сбросил топливо над густонаселенным районом, передает "Газета.Ru".

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