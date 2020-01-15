Нетиевский проиграл спор с "Уральскими пельменями" по поводу 870 тысяч

Его фирму обязали выплатить эту сумму

Мосгорсуд отказался встать на сторону Сергея Нетиевского и отклонил апелляцию его компании ООО "Фест Хенд медиа". Ранее эту фирму обязали выплатить 870 тысяч в пользу юмористического коллектива "Уральские пельмени".

О таком решении Мосгорсуда стало известно 14 января. Иск на 870 тысяч рублей касался первого телевизионного выпуска программы "Уральские пельмени". Она вышла в 2009 году под названием "Уральские пельмени - 16 лет вместе. Потому что гладиолус!"

Компания Нетиевского собирается подавать кассационную жалобу. "Удивительно, что суд принял решение взять доход продакшн компании и поделить все полученное между артистами, которые не создавали это сложное аудиовизуальное произведение, а выступали только актерами и авторами, а значит, не могут и не являются единоличными правообладателями произведения", - цитирует kp.ru сообщение "Фест Хенд медиа".

Представители фирмы настаивают на том, что львиную долю работы по созданию программы проделали экс-директор шоу и "Фест Хенд медиа". Все риски и траты лежали на их плечах.

Напомним, что актер и продюсер Сергей Нетиевский уже не первый год судится с "Уральскими пельменями". Недавно нынешний директор коллектива Евгений Орлов заявил, что его предшественника буквально выгнали из команды за незаконное присвоение средств.

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