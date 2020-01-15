В США скончался актер из сериала "Друзья"

Ему был 51 год

Умер американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах "Горец" и "Друзья". Ему был 51 год.

Тело нашла супруга актера 11 января в доме в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, Кирш покончил с собой, пишет газета "Известия" со ссылкой на Fox News.

Семья артиста попросила не нести на похороны цветы, а вместо этого сделать пожертвование американскому фонду предотвращения самоубийств.

Стэн Кирш за свою карьеру снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. Он даже выступал в качестве режиссера, продюсера и сценариста в ряде картин. Кроме того, Кирш преподавал актерское искусство.

7 января скончался актер Гарри Хейнс, сыгравший в сериале "Американская история ужасов".

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