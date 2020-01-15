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Автокран отправил пассажирский автобус в кювет (видео)

09:36
  • среда
  • 15 января 2020

Есть пострадавшие

В Тюменской области автокран столкнулся с рейсовым автобусом Тюмень – Тобольск.

Пострадали семь из 19 пассажиров, их направили в больницы Тобольска и села Байкалово, пишет РИА Новости.

 

ДТП произошло на 174-ом километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе. По предварительным данным, автокран выехал на встречную полосу для обгона и задел стрелой автобус. От удара последний вылетел в кювет.

Это вторая авария с пассажирским транспортом в Тюменской области. Ранее в центре региональной столицы столкнулись легковой автомобиль Ford Focus и маршрутный микроавтобус "Газель", который затем врезался в столб. Пострадали семь пассажиров маршрутки, детей среди них нет. В ДТП виноват водитель легковушки – он не уступил дорогу газели, выезжая со второстепенной дороги.

 

 

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