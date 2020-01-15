Россиян предупредили об угрозе птичьего гриппа

Вирус атаковал три европейские страны

Роспотребнадзор предупредил о том, что перелетные птицы могут занести в Россию птичий грипп H5N8, который добрался до Европы, предположительно, из Африки.

Штамм H5N8 обнаружили на птицефермах в Венгрии, Польше и Словакии. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, в этих странах уничтожили более 90 тысяч птиц.

В Роспотребнадзоре предположили, что вирус попал в Европу из Африки. Птичий грипп сейчас свирепствует в Нигерии и ЮАР.

"Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней", - приводят "Известия" сообщение Роспотребнадзора.

Пока не зафиксировано ни одного случая заражения человека вирусом H5N8.

"Опасности для людей данный вирус пока не представляет, но не стоит недооценивать его развитие. Остановка распространения этого гриппа зависит от эффективных ветеринарных мер по всему миру", - рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Вочков.

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