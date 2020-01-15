Родители живущей в клинике девочки назвали условие ее возвращения домой

Участники этой истории встретились в суде

Родители согласились забрать домой пятилетнюю девочку, которая с самого рождения почти все время находилась в столичном перинатальном центре.

Адвокат Ольга Лукманова, которая представляет интересы матери ребенка, заявила, что родители готовы забрать девочку, но при одном условии. Им должны предоставить полную выписку со всей историей болезни и диагнозами девочки. Иначе, как опасаются родители, они не смогут в должной мере ухаживать за ребенком.

Лукманова сообщила, что в течение последних лет сотрудники перинатального центра убеждали родителей в плохом самочувствии девочки. Мнение врачей относительно ее состояния резко изменилось в марте 2019 года, пишет "Коммерсант".

Напомним, в декабре Отдел социальной защиты населения района Арбат попросил ограничить отца и мать девочки в родительских правах. 14 января в Пресненском суде прошла досудебная беседа со всеми участниками процесса. Следующее заседание состоится 28 января.

Девочка родилась в 2014 году. Ее оставили в перинатальном центре из-за недоношенности, но через несколько месяцев передали в семью. Как пишут СМИ, родители вернули малышку врачам. Мать якобы утверждала, что не может ухаживать за больным ребенком, поскольку она заботится о трех детях. Родители платили центру за пребывание ребенка в палате.

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