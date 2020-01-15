Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Мероприятие проходит в "Манеже"

Владимир Путин начал оглашать президентское послание Федеральному собранию. По традиции, глава государства даст свою оценку положению дел в стране, а также обозначит основные пути развития, которые потом сформулируют в поручениях правительству и законопроектах.

Мероприятие - уже 26-е в новейшей истории России и 16-е лично для Путина - проходит в Центральном выставочном зале "Манеж". Там собрались министры, парламентарии, руководители регионов, представители СМИ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что предметная работа над посланием началась во второй половине декабря. Сам Путин подчеркнул, что особое внимание планирует уделить вопросу повышения доходов граждан.

Освещать послание будут около 900 российских и иностранных журналистов. В этом году трансляцией на федеральных каналах дело не ограничится. Послание покажут на Эльбрусе, где на высоте почти четырех тысяч метров установили большой экран. Также послание президента в разных формах будут транслировать на больших экранах в Москве, в том числе столичном метро.

Такой размах говорит о крайней важности президентского послания. Как и дата его оглашения – 15 января. Начало года, в котором страна отметит 75-летие со дня великой Победы. Эту тему президент, вероятно, тоже затронет.

ТВЦ.RU ведет оналйн-трансляцию послания Путина.

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