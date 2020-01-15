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Момент взрыва на заводе в Испании попал на видео

11:42
  • среда
  • 15 января 2020

Причина ЧП пока не установлена

В испанской Таррагоне прогремел взрыв на одном из крупнейших в стране нефтехимическом заводе. Ударная волна снесла стены нескольких домов в округе. Один человек погиб. Девять пострадали. Есть ли в их числе россияне, сейчас выясняют наши дипломаты.

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Испании (видео)
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Момент взрыва в Таррагоне сняла камера наружного наблюдения. Яркая вспышка, потом ещё несколько, видеофиксатор дрожит от взрывной волны. К небу поднимается огненный столп.

- В тот самый момент я вместе с покупателями была в кафе. Мы услышали странные звуки и сначала не поняли, что это. Но потом до нас докатилась взрывная волна. Все упали на пол. Мы очень испугались. Это было ужасно.

Авария произошла на нефтехимическом заводе. Как было установлено позже, взрывов было два. За ними последовала серия пожаров в цехах. В жилых домах дрожали стёкла. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что разрушила здание в двух километрах от места происшествия. Под обломками погиб мужчина. Его соседи остались без крыши над головой. Ещё один человек пропал без вести. К его поискам подключились кинологи.

Видео горящего завода в Испании:

Пострадавших - около десяти. Двое - с ожогами - в критическом состоянии. Информации о пострадавших россиянах в посольство не поступало. Место происшествия оцепили, перекрыли автомобильные дороги, остановили движение поездов.

"В настоящий момент там работают 30 пожарных. Их основная задача - охладить уцелевшие резервуары с химикатами, а также взять под контроль пожары, вызванные возгоранием топлива", - сообщил министр внутренних дел Каталонии Мигель Бух.

Среди населения началась паника. Взрыв произошёл в контейнере с ядовитым веществом. Пока брали пробы воздуха, жителям велели закрыть окна и не выходить из домов. Некоторые горожане жаловались на боль в горле и резь в глазах. Однако официальная экспертиза их опасения не подтвердила.

"Мы следим за ситуацией с самого её начала. Первым делом проверили место происшествия на токсичность. Но сейчас я хочу успокоить жителей, поскольку ядовитые вещества в воздухе не обнаружены. Продолжайте жить обычной жизнью", - заявил глава женералитета Каталонии Ким Торра.

Причина аварии неизвестна. Власти пока не озвучили даже версий.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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