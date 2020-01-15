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Что грозит Трампу за выходку на Ближнем Востоке

11:48
  • среда
  • 15 января 2020

Демократы направят в Сенат обвинительное заключение

В среду в Сенат США передадут дело об импичменте Дональду Трампу. Для запуска процедуры необходима поддержка не менее двух третей представителей высшего законодательного органа. Ожидается, что в протокол включат новые свидетельства против президента. Осуждение демократов вызвала и агрессивная политика президента США на Ближнем Востоке, из-за которой ситуация в регионе продолжает ухудшаться. Ночью второй раз за месяц в Ираке атаковали военную базу Эт-Таджи.

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Трое иракских военнослужащих ранены. Таковы последствия обстрела базы Эт-Таджи под Багдадом, где размещены в том числе военные США. Среди них пострадавших нет. СМИ сообщают, что атаку провели шиитские ополченцы, по объектам которых ранее били сами американцы. Клубок ближневосточных проблем в центре внимания, в том числе и российских дипломатов. Сергей Лавров находится в рабочей поездке в Индии. Помимо двусторонних вопросов, речь, конечно, о геополитических.

"К сожалению, те, кому не нравится процесс формирования многополярного, более демократичного мира, пытаются ему навредить. Наши западные друзья всё реже и реже используют язык международного права. Вместо этого они разработали свои собственные правила. Пора избавиться от колониального стиля в международной политике. Язык санкций и ультиматумов не пройдёт. Это не дипломатия. Говоря о будущем мира, бесполезно даже говорить о санкциях и прочих недипломатических методах решения вопросов", - сказал Лавров.

В свете последних событий власти Ирака продолжают настаивать на выводе иностранного контингента со своей территории. В ответ на это, как пишет Wall Street Journal, Вашингтон собирается сократить военную помощь Багдаду. А The New York Times публикует новую запись пуска иранских ракет, которые сбили украинский самолет. На видео дата - 2019 год. Однако издание заверяет - запись подлинная. Кризис на Ближнем Востоке - тема номер один в мировых СМИ и в набирающей ход предвыборной гонке.

"Никто не ищет войны, никто не хочет войны. Если администрация придерживается агрессивной стратегии, я постараюсь объяснить в Сенате, почему это опасно. Мы должны защитить наших людей в ближневосточном регионе. Нам с Ираном нужно постараться снизить угрозу войны", - заявил Адам Шифф, руководитель спецкомитета Палаты представителей по разведке и один из идейных вдохновителей импичмента действующему президенту

Политик вдохновился последними событиями на Ближнем Востоке и, конечно, занес их в черный список деяний Трампа. В среду демократы намерены направить в Сенат обвинительное заключение, выдвинутое в рамках процесса импичмента, в том числе и новый пакет, подготовленный лично Шиффом, к которому у самого Трампа много вопросов. Президент не скупится на эпитеты. Шиффа в любимых социальных сетях он называет "Махинатором", а Спикера Палаты Нэнси Пелоси -  именно она возглавила кампанию по процедуре импичмента – "Неврастеничкой". В том же списке сенатор-демократ Чак Шумер.

"Плакса Чак Шумер сказал, что американский народ хочет провести справедливый процесс в Сенате. Это правда, но почему "Неврастеничка" Нэнси и коррумпированный политикан Адам "Махинатор" Шифф не провели справедливый процесс в Палате Представителей? Это были самые предвзятые и несправедливые слушания в истории Конгресса!" – объявил в Twitter Трамп.

Трамп колесит по стране и активно эксплуатирует ближневосточную тему. Убитого иранского генерала он по-прежнему называет террористом, его ликвидацию называет своей заслугой, призывает Тегеран и Багдад не убивать людей только за то, что им импонирует политика Соединенных Штатов. Речь о протестах в Иране, участников которых Трамп записал в свои союзники.

"Я обращаюсь к протестующим! Вы видите, что происходит в Иране? На улицах американские флаги. В Багдаде американские флаги. Что это означает? Они любят Трампа. Все любят Трампа", - сказал американский лидер.

Откровенная ложь, заявил главный оппонент Трампа на выборах Джо Байден. Демократ не верит, что приказ о ликвидации иранского военачальника президент отдал, основываясь лишь на непроверенной информации о предполагаемой бомбежке американских объектов. Неприкрытую интервенцию, по мнению Байдена, пора прекратить.

"Дональд Трамп выплескивает только ненависть. Фобии и расизм - вот его основа. Но это чуждо нашей нации, которая живет законами уважения. Политика Дональда Трампа ведет к катастрофе и уничтожает фундаментальные основы нашей нации. Мы лидеры! Но лидерство нужно доказывать положительными примерами, а не силой. Время определиться - мы едины или каждый сам за себя", - призвал Байден.

Он наиболее вероятный оппонент Трампа на предстоящих выборах. Но у демократов есть и запасные варианты. Теледебаты как раз призваны познакомить избирателей со всей командой "синих". Они много говорят об энергичных решительных действиях. Но у самих энергия - похоже - на исходе. Сенатору Элизабет Уоррен - 70 лет. Ее коллеге Берни Сандерсу - под 80, и он недавно пережил сердечный приступ. Есть, правда, 37-летний Пит Буттиджич. Он действительно молод, но, по собственному признанию, гей. Опрометчивый каминг-аут, явно не добавляющий очков на политическом ринге.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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