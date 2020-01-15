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7 действенных способов снизить давление без лекарств

10:32
  • среда
  • 15 января 2020

Никаких лишних трат

Высокое артериальное давление является серьезным фактором риска для здоровья человека. Оно увеличивает риск возникновения сердечных приступов и инсультов, а также аневризмы, понижения когнитивных функций и почечной недостаточности

Специалисты составили список простых методов, который помогут справится с повышенным давлением без применения таблеток.

В первую очередь, это физическая активность, особенно быстрая ходьба. Интенсивная ходьба помогает сердцу более эффективно использовать кислород. Для снижения давления стоит уделять этому занятию до 30 минут в день.

Побороть недуг помогут медленное дыхание и медитация в течение пяти минут утром и вечером. Эти практики контролируют гормоны стресса (кортизол и адреналин), сужают сосуды и повышают частоту сердечных сокращений.  

Снизить артериальное давление помогут продукты, богатые калием. Это фасоль, апельсиновый сок, изюм, горох, чернослив, помидоры, бананы и картофель, пишет Medikforum. Горький шоколад поможет расслабить кровеносные сосуды и усилить кровоток. Также не лишним будет выпивать по 2-3 чашки каркаде.

Нормализует давление спокойная и расслабляющая музыка. Ее достаточно слушать по 30 минут в день.

Кроме того, врачи советуют следить за своей массой тела, режимом сна и потреблением соли. Лучший способ сократить потребление натрия - есть только цельные продукты и готовить пищу самостоятельно.

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