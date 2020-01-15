Что поможет не разочароваться в жизни. Совет от Далай-ламы

Мудрость от буддистов

Духовный лидер буддистов Далай-лама поделился секретом, как справляться с разочарованием в жизни.

В первую очередь, следует анализировать свои желания и оценивать их реалистичность. Это позволяет добиваться желаемого и в результате не испытывать огорчение от несбывшихся надежд, пишет РИА Новости.

Чтобы провести анализ желания, необходимо не поддаваться эмоциями, успокоить свой ум, а затем рассмотреть предмет в многомерной перспективе.

"Наш ум находится под значительным влиянием неведения. Некоторые из наших ожиданий реалистичны, другие не соответствуют действительности <…> Наш интеллект чрезвычайно важен, его нужно направлять на анализ и не опираться на одну только веру", - заявил Далай-лама.

Также духовный лидер отметил важность ненасилия и сострадания в современном мире. Они ведут человека к честной жизни и дают уверенность в себе. Эти Эмоциональные состояния возникают не из-за молитв, а от тренировки ума.

"Древнеиндийские традиции ахимсы и каруны (ненасилие и сострадание) - это то, что необходимо современному миру <…> Ведь все религии несут одно послание миру – любовь, несмотря на различия в их философских воззрениях", - заключил буддийский наставник.

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