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Отец Меган Маркл даст против нее обличительные показания

10:53
  • среда
  • 15 января 2020

Он готов выступить в суде

75-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, выразил готовность дать показания против дочери. Он может выступить в суде по делу о публикации письма, которое Меган Маркл написала отцу после свадьбы. Выдержку из их переписки обнародовал таблоид The Mail on Sunday.
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The Daily Telegraph узнал, что адвокаты The Mail on Sunday могут выстроить свою защиту на основе показаний Томаса Маркла. Как оказалось, в суд Лондона были переданы некие документы, свидетельствующие о кризисе в отношениях Томаса и его дочери, который наступил в период ее вхождения в королевскую семью. 

Напомним, осенью прошлого года принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на The Mail on Sunday за публикацию ее личной переписки с отцом. Внук королевы тогда заявил, что журналисты отредактировали письмо, представив его автора в неприглядном свете. По мнению Гарри, СМИ устроили настоящую травлю Меган Маркл.  

В опубликованном письме Маркл просила отца не выставлять себя жертвой в глазах общественности. Томас Маркл неоднократно жаловался на то, что дочь и ее муж не желают с ним общаться. 

Отметим, что сейчас у принца Гарри и Меган Маркл есть более важные проблемы на повестке дня. Недавно они отказались от полномочий старших членов королевской семьи и решили добиться финансовой независимости. 

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