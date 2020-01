Отец Меган Маркл даст против нее обличительные показания

Он готов выступить в суде

75-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, выразил готовность дать показания против дочери. Он может выступить в суде по делу о публикации письма, которое Меган Маркл написала отцу после свадьбы. Выдержку из их переписки обнародовал таблоид The Mail on Sunday.

The Daily Telegraph узнал, что адвокаты The Mail on Sunday могут выстроить свою защиту на основе показаний Томаса Маркла. Как оказалось, в суд Лондона были переданы некие документы, свидетельствующие о кризисе в отношениях Томаса и его дочери, который наступил в период ее вхождения в королевскую семью.

Напомним, осенью прошлого года принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на The Mail on Sunday за публикацию ее личной переписки с отцом. Внук королевы тогда заявил, что журналисты отредактировали письмо, представив его автора в неприглядном свете. По мнению Гарри, СМИ устроили настоящую травлю Меган Маркл.

В опубликованном письме Маркл просила отца не выставлять себя жертвой в глазах общественности. Томас Маркл неоднократно жаловался на то, что дочь и ее муж не желают с ним общаться.

Отметим, что сейчас у принца Гарри и Меган Маркл есть более важные проблемы на повестке дня. Недавно они отказались от полномочий старших членов королевской семьи и решили добиться финансовой независимости.

