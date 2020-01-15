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Родные порадовали Заворотнюк в день рождения дочери

11:28
  • среда
  • 15 января 2020

Их поддержка необходима звезде

Как выяснили журналисты, актриса Анастасия Заворотнюк отметила день рождения своей старшей дочери в больничной палате. 
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Telegram-канал Mash сообщил, что 14 января звезду сериала "Моя прекрасная няня" навестили дочь Анна и сын Майкл, а также мама Валентина Борисовна, которую сопровождала помощница. "С собой привезли все для праздника", - пишут журналисты. Нет никаких сомнений, что такой визит доставил артистке много радости.  

Накануне Анне Заворотнюк исполнилось 24 года. У себя в Instagram она выложила две праздничные фотографии и поблагодарила подруг за поздравления

По данным Mash, знаменитая актриса ежедневно проходит реабилитационные процедуры. Правая часть ее тела якобы парализована. Официального подтверждения эта информация не имеет.

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Как рассказали коллеги ее мужа, звезда борется с раком. Семья Заворотнюк подтвердила, что она проходит лечение, но никаких подробностей до сих пор не привела.

Старшую дочь и сына Заворотнюк родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас она замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В 2018 году у них родилась дочка. 

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