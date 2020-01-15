Националисты разбудили Владимира Зеленского (видео)

Возле дома президента Украины прошла акция протеста

В Киеве у дома Владимира Зеленского утром в среду прошёл массовый пикет. Громкими лозунгами украинского президента разбудили националисты и аграрии – всего больше полусотни человек.

Они выступили с требованием не принимать закон о введении в стране рынка земли. Документ предполагает отмену моратория на продажу сельхозземель иностранцам. В ближайшее время его рассмотрит Верховная Рада, передает "ТВ Центр".

Подготовить законопроект поручил лично Владимир Зеленский. На Украине тут же начались акции протеста. В итоге документ претерпел изменения, но не принципиальные. Вместо 220 тысяч гектаров продавать иностранцам предлагается максимум 50 тысяч. Националисты и фермеры называют закон преступлением и требуют референдума.

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