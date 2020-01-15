Какая погода будет в Москве на Крещение

Морозов не будет

В крещенскую ночь с 18 на 19 января будет лишь легкий морозец. Температура воздуха в Москве и боласти опустится до минус 2-5 градусов.

Днем в выходные ожидается около нуля градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Крещенские купания в Московской области будут проходить в 214 специально оборудованных купелях, в столице – в 37. Окунуться можно будет с 18:00 18 января по 18:00 19 января.

С местами для купания в Подмосковье можно ознакомиться здесь, а в столице – здесь.

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