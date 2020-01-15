ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Какая погода будет в Москве на Крещение

11:49
  • среда
  • 15 января 2020

Морозов не будет

В крещенскую ночь с 18 на 19 января будет лишь легкий морозец. Температура воздуха в Москве и боласти опустится до минус 2-5 градусов.

Днем в выходные ожидается около нуля градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Крещенские купания в Московской области будут проходить в 214 специально оборудованных купелях, в столице – в 37. Окунуться можно будет с 18:00 18 января по 18:00 19 января.

С местами для купания в Подмосковье можно ознакомиться здесь, а в столице – здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина во время крещенских купаний
Мужчина во время крещенских купаний
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.