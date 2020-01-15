"Я думаю поменять фамилию": Муцениеце высказалась о разводе с Прилучным

Громкое заявление она сделала в Лондоне

Актриса и модель Агата Муцениеце обменялась шутками со своей коллегой Дарьей Мороз. Молва приписывает ей роман со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным, супругом Муцениеце.

Муцениеце и Мороз вместе с подругами провели выходные в Лондоне. Супруга Прилучного опубликовала на YouTube видео, на котором они идут по тротуару с Мороз. "Мы с Дашей хотели сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно, я тоже вот недавно", - сказала Агата Муцениеце, которая на самом деле не расставалась с супругом.

После этих слов Мороз и Муцениеце обменялись поцелуями в щеку. "Кстати, я думаю поменять фамилию", - продолжила веселиться Агата. Дарья прервала ее и, обняв, произнесла фразу в стиле желтой прессы: "Агата с непроизносимой фамилией подтвердила роман с Дарьей Мороз и взяла ее фамилию".

Муцениеце немного опешила от такого заявления, но поддержала шутку. "Агата Мороз" - крикнула она, после чего актрисы засмеялись и пригласили всех желающих на их свадьбу. Под конец Мороз заявила, что Павел Прилучный упустил свое счастье.

Ранее Муцениеце в шутливой манере вынудила мужа прокомментировать слухи о его романе с Мороз. Якобы любовь между ними вспыхнула во время съемок сериала "Преступление". Когда Прилучный подтвердил домыслы журналистов, Муцениеце притворно удивилась: "Что ты мне не рассказывал?" На это актер ответил: "Зачем тебе? Смысл?"

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. Через два года у них родился сын. В 2016 году актриса латвийского происхождения подарила мужу дочку.

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