Убийцу ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Мужчина слышал голоса, которые советовали ему расправиться с мальчиком

Убийцу шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Дениса Поздеева признали невменяемым.

По результатам экспертизы, проведенной в институте имени Сербского, установлено, что обвиняемый в убийстве страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем. Поздеева отправили на принудительное лечение, сообщили в СК.

Нападение произошло 31 октября. В тот день Денис Поздеев подошел к центральному входу в детский сад и позвонил в домофон. Охранник принял его за родителя одного из детей и спокойно открыл дверь. Затем обвиняемый поднялся на второй этаж здания, зашел в комнату отдыха, где в тот момент спали дети.

В СКР рассказали, что воспитатель пыталась остановить мужчину, но тот оттолкнул ее, подошел к кровати и нанес смертельные ранения шестилетнему мальчику. Другой воспитатель в этот момент побежала звать на помощь охранника. Он и задержал преступника до прибытия сотрудников полиции.

Во время допроса Денис Поздеев заявил, что накануне выпивал, а убить мальчика ему посоветовали голоса в голове. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Кроме того, под стражу заключен и охранник детского сада. Ему вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Свою вину мужчина признал частично. Уголовное дело о халатности возбуждено и против сотрудников детского сада.

Опубликовано полное видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

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