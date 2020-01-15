Путин потребовал выбраться из демографической ловушки

Необходимо решить конкретные проблемы в этом направлении, заявил президент

Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию с блока, посвященного демографической проблеме. Мероприятие проходит в "Манеже", ТВЦ.RU ведет онлайн-трансляцию обращения главы государства.

"Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период", - сказал он.

Путин заявил, что России нужно не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный прирост численности населения. В 2024 году коэффициент рождаемости должен был 1,7 вместо нынешних 1,5.

Президент также заявил о необходимости решать конкретные проблемы в этом направлении. В частности, он остался недоволен темпами обеспечения детей яслями и потребовал от губернаторов принять меры.

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