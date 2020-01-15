Путин предложил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет

Выплата составит около 11 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил продлить ежемесячные выплаты на детей до семи лет включительно.

"Когда ребенку исполнится 3 года, выплаты прекращаются. Семья может попасть в сложную ситуацию. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем с 1 января 2020 года", - заявил Путин во время своего послания Федеральному собранию. Президент поручил правительству оперативно заняться этим вопросом.

В каждом регионе страны доходы могут разниться. Сначала выплаты составят половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи рублей. После оценки работы системы возможен перевод на полную выплату. В среднем она составит 11 тысяч рублей.

Чтобы получить эти деньги, нужно подать соответствующее заявление и указать официальный доход, который не должен превышать одного прожиточного минимума.

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