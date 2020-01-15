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Путин предложил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет

12:28
  • среда
  • 15 января 2020

Выплата составит около 11 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил продлить ежемесячные выплаты на детей до семи лет включительно.
Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Онлайн

"Когда ребенку исполнится 3 года, выплаты прекращаются. Семья может попасть в сложную ситуацию. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем с 1 января 2020 года", - заявил Путин во время своего послания Федеральному собранию. Президент поручил правительству оперативно заняться этим вопросом.

В каждом регионе страны доходы могут разниться. Сначала выплаты составят половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи рублей. После оценки работы системы возможен перевод на полную выплату. В среднем она составит 11 тысяч рублей.

Чтобы получить эти деньги, нужно подать соответствующее заявление и указать официальный доход, который не должен превышать одного прожиточного минимума. 

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