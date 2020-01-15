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Путин распорядился выплачивать маткапитал при рождении первенца

12:33
  • среда
  • 15 января 2020

Молодым семьям необходима поддержка государства

Президент Владимир Путин объявил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года.  

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Оглашая послание Федеральному собранию, глава России заявил о необходимости поддержать молодых людей, которые создают семьи и мечтают о детях. 

Владимир Путин предложил с января 2020 года выплачивать материнский капитал уже при рождении первого ребенка. Напомним, сегодня размер маткапитала составляет более 450 тысяч рублей.  

К тому же Путин посчитал нужным увеличить на 150 тысяч рублей сумму выплат при рождении второго ребенка. Таким образом, общий размер маткапитала, который будет ежегодно индексироваться, превысит 616 тысяч рублей. 

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