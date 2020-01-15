Путин распорядился выплачивать маткапитал при рождении первенца

Молодым семьям необходима поддержка государства

Президент Владимир Путин объявил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года.

Оглашая послание Федеральному собранию, глава России заявил о необходимости поддержать молодых людей, которые создают семьи и мечтают о детях.

Владимир Путин предложил с января 2020 года выплачивать материнский капитал уже при рождении первого ребенка. Напомним, сегодня размер маткапитала составляет более 450 тысяч рублей.

К тому же Путин посчитал нужным увеличить на 150 тысяч рублей сумму выплат при рождении второго ребенка. Таким образом, общий размер маткапитала, который будет ежегодно индексироваться, превысит 616 тысяч рублей.

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