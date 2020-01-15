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Путин призвал к реформам в сфере образования

12:42
  • среда
  • 15 января 2020

В частности, президент выступил за развитие региональных вузов

Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Президент пояснил, что это необходимо, так как в ближайшие годы число выпускников школ будет расти.

Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Онлайн
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"Предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. В приоритетном порядке отдавать эти места в региональные вузы. Туда, где не хватает врачей, педагогов, инженеров", - сказал глава государства в "Манеже".

По словам Путина, важно не только увеличивать цифры прием, но и укреплять учебную, исследовательскую инфраструктуру вузов, чтобы студенты могли получать знания на малой родине.

"Нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новую программу обучения, включая смежные профессии. Мы запустили проект "Россия - страна возможностей". Более 3,5 миллиона человек стали его участниками. Эта система будет развиваться и дальше", - пообещал президент.

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