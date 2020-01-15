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Путин: классные руководители в школах получат доплату

12:52
  • среда
  • 15 января 2020

А ученики начальных классов - бесплатное горячее питание

Президент России Владимир Путин предложил ввести доплату школьным классным руководителям в размере пяти тысяч рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета, мера заработает с 1 сентября 2020 года.
Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Онлайн

"Ближе всего к ученикам классные руководители. Они несут огромную ответственность. Она требует особой подготовки. С 1 сентября нужно ввести доплату классным руководителям, в размере 5 тысяч за счет федерального бюджета. Да, это обязанность регионов. Но классный руководитель - воспитатель. Это федеральная функция ", - напомнил президент.

Кроме того, Путин настоял на бесплатном горячем питании для учащихся начальных классов (1-4 классы). К 2023 году на такую систему должны перейти все школы России. Для этого учебные учреждения нужно оснастить необходимой инфраструктурой и качественными продуктами.

"В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу", - заявил президент во время оглашения послания Федеральному собранию. 

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