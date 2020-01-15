Путин поручил устранить перебои с закупками жизненно важных лекарств

Родителей больных детей нельзя бросать в беде, отметил он

Президент России Владимир Путин потребовал не допускать перебоев с поставками жизненно важных лекарств.

Оглашая послание Федеральному собранию, российский лидер попросил чиновников сделать все необходимое для того, чтобы россияне вовремя получали нужные лекарства, в том числе иностранного производства.

Путин поручил решить вопрос с поставкой в Россию медицинских препаратов, которые еще не получили разрешения на ввоз. Родители больных детей не должны оказываться в безвыходном положении, подчеркнул президент. По его словам, нельзя доводить до ситуации, при которой жизненно важные лекарства невозможно купить легально.

Владимир Путин распорядился создать единый регистр граждан, которые бесплатно или с большой скидкой получают медицинские препараты. Кроме того, он объявил об изменении контроля качества лекарств - как на этапе производства, так и при их реализации в аптеках.

Ранее сообщалось, что из российских аптек исчезли жизненно важные лекарства.

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