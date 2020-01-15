ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил устранить перебои с закупками жизненно важных лекарств

12:52
  • среда
  • 15 января 2020

Родителей больных детей нельзя бросать в беде, отметил он

Президент России Владимир Путин потребовал не допускать перебоев с поставками жизненно важных лекарств.
Путин: классные руководители в школах получат доплату

Оглашая послание Федеральному собранию, российский лидер попросил чиновников сделать все необходимое для того, чтобы россияне вовремя получали нужные лекарства, в том числе иностранного производства. 

Путин поручил решить вопрос с поставкой в Россию медицинских препаратов, которые еще не получили разрешения на ввоз. Родители больных детей не должны оказываться в безвыходном положении, подчеркнул президент. По его словам, нельзя доводить до ситуации, при которой жизненно важные лекарства невозможно купить легально.    

Владимир Путин распорядился создать единый регистр граждан, которые бесплатно или с большой скидкой получают медицинские препараты. Кроме того, он объявил об изменении контроля качества лекарств - как на этапе производства, так и при их реализации в аптеках. 

Ранее сообщалось, что из российских аптек исчезли жизненно важные лекарства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Продажа лекарств
Продажа лекарств
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.