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Доступ к сайтам станет бесплатным в России

13:07
  • среда
  • 15 января 2020

Наша страна в авангарде цифрового развития

Президент России Владимир Путин предложил ускорить цифровую трансформацию страны и сделать доступ к значимым российским интернет-ресурсам бесплатным.  
Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Онлайн

"Предлагаю проект "Доступный интернет". Людям не придется платить за сам доступ к Сети, за интернет-трафик", - заявил глава государства во время своего послания Федеральному собранию.

Российский лидер напомнил, что наша стана – одна из немногих стран мира, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые сервисы.

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