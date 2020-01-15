Доступ к сайтам станет бесплатным в России

Наша страна в авангарде цифрового развития

Президент России Владимир Путин предложил ускорить цифровую трансформацию страны и сделать доступ к значимым российским интернет-ресурсам бесплатным.

"Предлагаю проект "Доступный интернет". Людям не придется платить за сам доступ к Сети, за интернет-трафик", - заявил глава государства во время своего послания Федеральному собранию.

Российский лидер напомнил, что наша стана – одна из немногих стран мира, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые сервисы.

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