Путин предложил внести поправки в Конституцию

Судьбу поправок решат на всеобщем голосовании

Президент России Владимир Путин высказался против кардинального изменения Конституции, но предложил ряд поправок.

Во время оглашения послания к Федеральному собранию Путин заявил, что потенциал Конституции 1993 года еще не исчерпан. Права и свободы человека остаются прочной ценностной базой для российского общества.

При этом глава России предложил внести поправки, обеспечивающие приоритет Конституции в обеспечении защиты прав россиян. Это означает, что требования международного законодательства на российской территории должны действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции России. Наша страна может быть только суверенным государством, подчеркнул Владимир Путин.

Президент также призвал запретить государственным служащим иметь иностранное гражданство или иной документ, разрешающий проживать за границей. "Миссия госслужбы - в служении", - заявил Путин. По его мнению, чиновник должен связать свою жизнь с народом "без полутонов и допущений".

Эти и другие поправки Путин предложил принять по результатам всероссийского голосования.

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