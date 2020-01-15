ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предложил внести поправки в Конституцию

13:14
  • среда
  • 15 января 2020

Судьбу поправок решат на всеобщем голосовании

Президент России Владимир Путин высказался против кардинального изменения Конституции, но предложил ряд поправок. 
Путин высказался о сроках президентства

Во время оглашения послания к Федеральному собранию Путин заявил, что потенциал Конституции 1993 года еще не исчерпан. Права и свободы человека остаются прочной ценностной базой для российского общества. 

При этом глава России предложил внести поправки, обеспечивающие приоритет Конституции в обеспечении защиты прав россиян. Это означает, что требования международного законодательства на российской территории должны действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции России. Наша страна может быть только суверенным государством, подчеркнул Владимир Путин.  

Президент также призвал запретить государственным служащим иметь иностранное гражданство или иной документ, разрешающий проживать за границей. "Миссия госслужбы - в служении", - заявил Путин. По его мнению, чиновник должен связать свою жизнь с народом "без полутонов и допущений".  

Эти и другие поправки Путин предложил принять по результатам всероссийского голосования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции России
Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции России
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.