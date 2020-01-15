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Путин высказался о сроках президентства

13:20
  • среда
  • 15 января 2020

Разрыв между уровнями власти ведет к проблемам

Президент России Владимир Путин согласен, что глава государства не может занимать этот пост больше двух сроков подряд.  
Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Онлайн

"Не считаю этот момент принципиальным, но согласен с этим. Все вы знаете, к каким проблемам приводит разрыв между уровнями власти", - заявил он во время своего послания Федеральному собранию.

Кроме того, Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты - проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь иностранного гражданства. Это должно быть закреплено законодательно.

"Миссия госслужбы именно в служении. Человек, выбирающий этот путь, должен понимать, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, безо всяких полутонов и допущений, - отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что не видит необходимости менять Конституцию, но предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок.

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