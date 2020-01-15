Путин высказался о сроках президентства

Разрыв между уровнями власти ведет к проблемам

Президент России Владимир Путин согласен, что глава государства не может занимать этот пост больше двух сроков подряд.

"Не считаю этот момент принципиальным, но согласен с этим. Все вы знаете, к каким проблемам приводит разрыв между уровнями власти", - заявил он во время своего послания Федеральному собранию.

Кроме того, Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты - проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь иностранного гражданства. Это должно быть закреплено законодательно.

"Миссия госслужбы именно в служении. Человек, выбирающий этот путь, должен понимать, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, безо всяких полутонов и допущений, - отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что не видит необходимости менять Конституцию, но предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок.

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